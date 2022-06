LES CELTIQUES 2022: SPECTACLE « CELTIQUE CELEBRATION », 12 août 2022, .

LES CELTIQUES 2022: SPECTACLE « CELTIQUE CELEBRATION »



2022-08-12 21:00:00 – 2022-08-12 23:00:00

Spectacle des Celtic Celebration, voyage au cœur de l’Irlande. L’ensemble Nantes Irish Dance accompagné de l’ensemble musical Gaolta vous emmène dans un grand moment de spectacle, au cœur de la culture irlandaise. Cet ensemble présente les différents styles de danses traditionnelles : claquettes irlandaises, Light, Ceili, Set Dancing et Sean Nos.

Nantes Irish Dance, créé fin 2006, est un groupe amateur de danses irlandaises basé à Nantes, dirigé et chorégraphié par Karine Luçon, seule française titulaire du diplôme d’État irlandais de danse, obtenu à Dublin et Belfast. « Le groupe est constitué de quatre musiciens professionnels, et de danseurs issus de la Nantes Irish dancing academy, explique-t-elle. Il y a huit danseurs de très haut niveau, qui participent à des concours nationaux et internationaux. Notamment un jeune, Gabriel Navarre, champion de France de danse irlandaise depuis l’été dernier, troisième Européen et qui sera au championnat du Monde à Dublin. Nous présentons un nouveau spectacle festif et performant, que nous allons donner dans des concerts et festivals…

Sur scène, ils accueilleront Gabriel Navarre, 13 ans, champion de France 2019, 3e sur le podium européen à Milan, puis qualifié pour les championnats du monde en avril 2020, à Dublin. C’est une première dans l’histoire de la danse irlandaise, qu’un si jeune garçon français soit qualifié pour les championnats du monde.

Nantes Irish Dance et les talentueux musiciens de Gaolta vous enchanteront avec leurs danses spectaculaires, leur musique entraînante et leur jeu de claquettes.

​Gaolta: Bertrand Luçon : banjo / Tom Lemonnier : guitare / François Luçon : uilleann pipe / karine Luçon : bodhran.

Pas de réservation possible



