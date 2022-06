LES CELTIQUES 2022: MARCHE CHANTÉE Guérande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

LES CELTIQUES 2022: MARCHE CHANTÉE Guérande, 14 août 2022, Guérande. LES CELTIQUES 2022: MARCHE CHANTÉE

avenue Anne de Bretagne parking de l’espace Culturel Athanor Guérande Loire-Atlantique parking de l’espace Culturel Athanor avenue Anne de Bretagne

2022-08-14 09:30:00 – 2022-08-14 12:00:00

parking de l’espace Culturel Athanor avenue Anne de Bretagne

Guérande

Loire-Atlantique » Des coteaux Guérandais au Pays Blanc »

Marche chantée animée par Les Veuzous de la Presqu’île ainsi que des membres du cercle celtique Bro-Gwenrann.

» Des coteaux Guérandais au Pays Blanc »

Marche chantée animée par Les Veuzous de la Presqu’île ainsi que des membres du cercle celtique Bro-Gwenrann.

parking de l’espace Culturel Athanor avenue Anne de Bretagne Guérande

dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Guérande Adresse Guérande Loire-Atlantique parking de l'espace Culturel Athanor avenue Anne de Bretagne Ville Guérande lieuville parking de l'espace Culturel Athanor avenue Anne de Bretagne Guérande Departement Loire-Atlantique

Guérande Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/

LES CELTIQUES 2022: MARCHE CHANTÉE Guérande 2022-08-14 was last modified: by LES CELTIQUES 2022: MARCHE CHANTÉE Guérande Guérande 14 août 2022 avenue Anne de Bretagne parking de l'espace Culturel Athanor Guérande Loire-Atlantique

Guérande Loire-Atlantique