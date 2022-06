LES CELTIQUES 2022: FEST-NOZ Guérande, 13 août 2022, Guérande.

LES CELTIQUES 2022: FEST-NOZ

Boulevard du Nord Guérande Loire-Atlantique

2022-08-13 20:30:00 – 2022-08-13 01:00:00

Guérande

Loire-Atlantique

Guérande

ESQUISSE

Rappel: « Esquisse, c’est une musique au trait sûr et volontaire, aucun flou artistique ni effet d’estompage : une musique qui va de l’avant. Le fest-noz d’Esquisse relève d’une recette assez simple et à laquelle aspirent bon nombre de groupes sans toujours y parvenir : la remarquable maîtrise technique de ceux qu’il n’est plus décent d’appeler « les p’tits gars d’Esquisse » est mise au service de la danse, sans déroger à l’hyper créativité de chacun. Esquisse s’interdit les bavardages sonores pour soumettre son ouvrage au plaisir et à la transe des danseurs, conquis dès la première salve. Ces habiles techniciens jouent d’une fausse désinvolture et derrière le savoir-faire, c’est une sincère envie de jouer, faire plaisir et se faire plaisir qui s’exprime sur scène. Mais la remarquable technicité d’Esquisse, si évidente sur scène, ne donne pourtant pas un résultat lisse et sans saveur. Bien au contraire, la musique d’Esquisse s’enrichit d’harmoniques et de subtilités empruntées à d’autres musiques, traditionnelles ou pas. C’est un fest-noz raffiné et puissant que souligne le profond enracinement d’un style pas si éloigné des anciens sonneurs routiniers. » Hugo Aribart (Dastum 44)

Thomas BADEAU : clarinette / François BADEAU : accordéon diatonique / Pierre LE NORMAND : batterie / Gweltaz HERVE : saxophone

​

​SKOLVAN

​Créé en 1984, SKOLVAN a été l’un des moteurs du renouveau de la musique bretonne. Cette période s’impose par le formidable travail de la part des musiciens pour la sauvegarde de la musique traditionnelle en Bretagne, patrimoine alors en péril. C’est dans ce contexte que Youenn Le Bihan tenta une expérience de groupe en invitant deux professeurs du conservatoire de musique traditionnelle de Ploemeur (violon et accordéon), ainsi que le guitariste Gilles Le Bigot. SKOLVAN est né avec son premier fest-noz le 14 avril 1984. Youenn Le Bihan créa dans la foulée son célèbre « Piston », inspiré du hautbois baroque, qui fait en grande partie l’originalité du « son » SKOLVAN.Unanimement reconnu AUJOURD’HUI comme l’un des chefs de file de la musique actuelle, SKOLVAN s’impose par la beauté des thèmes (traditionnels, composés) et la richesse des arrangements associés à une rythmique très efficace consacrant à SKOLVAN une personnalité immédiatement reconnaissable.

Régis HUIBAN : Accordéon chromatique / ​ Gilles LE BIGOT : Guitare folk , Guitare acoustique / Youenn LE BIHAN : Bombarde , Piston /Bernard LE DREAU / Saxophone



​ERWANN TOBIE & HEIKKI BOURGAULT

Erwann Tobie et Heikki Bourgault insufflent un vent de fraîcheur et de poésie dans la musique bretonne d’aujourd’hui. Leur rencontre aux cotés du chanteur Yann-Fañch Kemener a nourri, chez ces deux musiciens, l’envie de mêler les timbres de l’accordéon et de la guitare sur une musique d’inspiration traditionnelle. Leurs compositions présentent l’évidence d’un dialogue, aux couleurs acoustiques originales, illustrant la simplicité du plaisir partagé.

En mai 2019, après quatre années de collaboration avec Yann-Fañch Kemener, démarre l’aventure en duo. En quelques mois, ces deux musiciens ont su se faire une place dans le paysage musical breton (festival interceltique de Lorient…) jusqu’à se voir décerner, en septembre de cette même année, le titre de « Champion de Bretagne » dans la catégorie « duo libre ». En septembre 2020, c’est depuis les marais salants de Guérande qu’ils participent au festival « La grande rencontre trad solidaire » de Montréal à Québec en proposant leur premier concert en vidéo « un jour sur les marais ».

Heikki Bourgault : guitare / Erwann Tobie : accordéon

​​

PLANCHEE

​Ici, le répertoire de Haute-Bretagne est un terrain fertile de dialogues et de matières en mouvement. La bulle musicale exploitant les bourdons et les modes de jeu des violoneux poursuit les pas du danseur. Ici, le trio module entre énergie transe et swing pour ancrer la ronde ou s’emporter, léger, dans les contredanses et danses en couple. Une rencontre née pour la danse entre violoneuse-chanteuse, contrebasseux et accordéoneux.

Emmanuelle Bouthillier : violon, chant, pieds / Dylan James : contrebasse, chant / Yannick Laridon : accordéon

​



https://www.lesceltiquesdeguerande.bzh/

Guérande

