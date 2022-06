LES CELTIQUES 2022: APÉRO CONCERT, 13 août 2022, .

LES CELTIQUES 2022: APÉRO CONCERT



2022-08-13 19:30:00 – 2022-08-13 20:30:00

​ »La GrOove Cie, la compagnie qui ne manque pas de ressort… »

Pavés et parquets n’ont qu’à bien se tenir ! « La GrOove Cie… Une fanfare à danser qui (ré)anime la rue autant que le fest-noz et nous entraine instantanément dans la danse. Quand cette déferlante colorée déboule, tel un vent de folie aux saveurs boisées et cuivrées, où s’entremêlent rondes endiablées et notes chatoyantes, l’excitation est à son comble ! Menée par un cocktail de musiciens détonant, cette machine à sons hauts et bas perchés rebondit, de notes en pas, avec fougue et aplomb.

Un quintet d’aujourd’hui qui (ré)invente une musique à danser tant percutante qu’impertinente. »

​Mathieu Sérot : Bombarde / Philippe Janvier : Biniou / Gaël Martineau : Percussions / Stéphane Hardy : Sax Baryton / Benoît Gaudiche : Sousaphone.

​



​



