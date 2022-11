Les célèbres Gospels Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR Gospel For All existe depuis près de 30 ans. Leurs parcours est parsemé de merveilleuses aventures à travers les concerts, souvent imités mais jamais égalés.

C’est un collectif né d’un concept de sélection de chanteurs talentueux, passionnés, professionnels. Ces artistes ont pu parcourir le monde avec le Gospel pour 100 voix, les plus grandes comédies musicales comme Le Roi Lion, Autant en emporte le vent. Issus du gospel, ce sont aussi des chanteurs de différents univers musicaux.



Gospel For All c’est une invitation à une musique qui rassemble ! Concert autour des célèbres Gospels & Negro Spirituals par Gospel For All, avec Ghislaine Mac, leader. Cathédrale Saint-Sauveur 34 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence

