Mélodie en sous-sol pour les photographes

Mélodie en sous-sol pour les photographes Samedi 16 septembre, 09h00 Les Caves du Tranger Renseignements et inscription obligatoire avant le 15 septembre à 16 h – La participation au groupe Photo’Cen requiert la signature d’une charte

Les membres du Groupe Photo’Cen ont décidé d’aller se mettre au frais. L’exploration des caves de la Vallée de l’Indre par ses tréfonds mérite en effet le détour. Sous la houlette de Sophie Front, spéléologue confirmée, nul doute que la visite s’annonce fructueuse, tant sur le plan photographique que géologique et culturel. Et surtout, ces cavités accueillent des chauves-souris en période d’hibernation.

Armés de casques de protection et de lampes de poche, vous pourrez les parcourir sans toutefois déranger les hôtes que le Conservatoire cherche à protéger. Néanmoins, quelques unes s’ouvriront peut être à votre chasse photographique offrant en même temps l’ambiance caractéristique de ces milieux… La petite faune cavernicole, des petites bêtes bizarres mais sympathiques, vous accompagneront également.

Lieu de rdv précisé lors de l’inscription (LE TRANGER)

Les Caves du Tranger 36700 Tranger Le Tranger 36700 Indre Centre-Val de Loire 02 48 83 00 28 http://www.cen-centrevaldeloire.org/component/content/article/57-espaces-naturels-preserves/indre/180-les-caves-du-tranger [{« type »: « phone », « value »: « 06 14 68 78 42 »}, {« type »: « email », « value »: « antoine.beck@cen-centrevaldeloire.org »}] Sur le plateau crayeux dominant la vallée de l’Indre, le Boischaut nord étend son paysage doucement vallonné de gâtines. Cultures, prairies en fond de vallons, bosquets et bois alternent pour composer un paysage varié. À flanc de coteau, s’ouvrent ici et là des caves anciennement occupées par des champignonnières. Celle du Tranger est devenue au fil des ans un site majeur de l’Indre pour l’hivernage des chauves-souris. Depuis Le Tranger, prendre la D 18 qui mène à Préaux. Après 2,5 km, prendre à droite vers le Puits puis la première à gauche. On accède au lieu-dit Les Caves.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

© Martial Queyrie