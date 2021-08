Rou-Marson Les Caves de Marson Maine-et-Loire, Rou-Marson Les Caves de Marson Les Caves de Marson Rou-Marson Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Les Caves de Marson

D’abord exploitées pour l’extraction du tuffeau, les caves ont par la suite servi d’habitations. On trouve encore aujourd’hui la cave four tout en tuffeau, la cave jardin et la cave fruitier qui servit également de chapelle au 14e siècle. La propriété est achetée par Françoise Joly, qui fait revivre le four pour la première fois en 1978. Elle ouvre alors le premier restaurant troglodyte de fouées. Depuis, ce petit pain fourré de salé ou de sucré à permis au village de devenir la « capitale de la fouée ». Visite libre Les Caves de Marson 1 rue Henri-Fricotelle Rou-Marson Rou-Marson Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T18:00:00

