Festival Cousu main Les caves de la Sibylle Panzoult, 12 août 2023, Panzoult.

Festival Cousu main Samedi 12 août, 10h30, 18h30 Les caves de la Sibylle Tarif : 5 €, gratuit pour les enfants

Le festival Cousu Main propose une soirée festive et théâtrale dans chaque commune où il s’installe, en partenariat avec les équipes municipales et les associations locales qui assurent la petite restauration et une buvette.

Un atelier théâtre à 10h30 le matin, puis la soirée festive à partir de 19h avec le spectacle musical de « La Loba », puis la représentation de « Vivante », les tribulations d’une clown un peu gauche qui interroge son féminin sacré avec malice, et panache !

Les caves de la Sibylle Les Villeseaux, 37220 Panzoult Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 58 38 33 https://www.facebook.com/cavepanzoult/?locale=fr_FR La cave de la Sibylle est une ancienne carrière d’extraction de tuffeau qui sert désormais aux 15 vignerons de Panzoult pour la foire aux vins chaque 1er mai. Des niches sculptées avec des comptoirs accueillent chaque producteurs du village pour la fête traditionnelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-12T10:30:00+02:00 – 2023-08-12T12:00:00+02:00

2023-08-12T18:30:00+02:00 – 2023-08-12T23:59:00+02:00

Cécile H