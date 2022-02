Les Cavaliers Saint-Valery-sur-Somme, 3 juin 2022, Saint-Valery-sur-Somme.

Les Cavaliers Saint-Valery-sur-Somme

2022-06-03 – 2022-06-03

Saint-Valery-sur-Somme Somme Saint-Valery-sur-Somme

Par les passionnés du rêve, d’après le roman de J. Kessel.

Mise en scène d’Eric Bouvron – Molière 2016 du Théâtre Privé.

Le jeune et orgueilleux Ouroz participe au tournoi le plus important d’Afghanistan, le Bouzkachi du Roi, sport très violent pour les cavaliers où tous les coups sont permis. Mais Ouroz échoue et se brise la jambe. Il doit à présent retourner dans sa province pour faire face à son père qui fut champion de ce jeu et porte la fierté et la gloire d’une famille qui n’a jamais failli dans les grandes épreuves. Ainsi commence pour Ouroz un long et périlleux voyage initiatique.

Théâtre contemporain.

Une pépite à ne pas manquer !

Par les passionnés du rêve, d’après le roman de J. Kessel.

Mise en scène d’Eric Bouvron – Molière 2016 du Théâtre Privé.

Le jeune et orgueilleux Ouroz participe au tournoi le plus important d’Afghanistan, le Bouzkachi du Roi, sport très violent pour les cavaliers où tous les coups sont permis. Mais Ouroz échoue et se brise la jambe. Il doit à présent retourner dans sa province pour faire face à son père qui fut champion de ce jeu et porte la fierté et la gloire d’une famille qui n’a jamais failli dans les grandes épreuves. Ainsi commence pour Ouroz un long et périlleux voyage initiatique.

Théâtre contemporain.

Une pépite à ne pas manquer !

+33 6 89 39 82 38

Par les passionnés du rêve, d’après le roman de J. Kessel.

Mise en scène d’Eric Bouvron – Molière 2016 du Théâtre Privé.

Le jeune et orgueilleux Ouroz participe au tournoi le plus important d’Afghanistan, le Bouzkachi du Roi, sport très violent pour les cavaliers où tous les coups sont permis. Mais Ouroz échoue et se brise la jambe. Il doit à présent retourner dans sa province pour faire face à son père qui fut champion de ce jeu et porte la fierté et la gloire d’une famille qui n’a jamais failli dans les grandes épreuves. Ainsi commence pour Ouroz un long et périlleux voyage initiatique.

Théâtre contemporain.

Une pépite à ne pas manquer !

france bleu

Saint-Valery-sur-Somme

dernière mise à jour : 2022-02-25 par