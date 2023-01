Les cavaliers du Feugrès : Rando d’hiver « Les Marais de Tancarville » Beuzevillette Beuzevillette Beuzevillette Catégories d’Évènement: Beuzevillette

Seine-Maritime Beuzevillette La structure équestre propose une randonnée d’une journée animée par Elodie, accompagnatrice de tourisme équestre, pour un parcours d’environ 35 km. Rendez-vous à 8h à la structure à Beuzevillette.

Départ : 9h

Fin de randonnée sur le marais : 16h C’est une rando d’environ 35 km, sans intendance le midi.

