Juigné-sur-Sarthe Place de la Mairie Juigné-sur-Sarthe, Sarthe Les Causettes d’ANS TRACES SITES sur les fours à chaux Place de la Mairie Juigné-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Juigné-sur-Sarthe

Sarthe

Les Causettes d’ANS TRACES SITES sur les fours à chaux Place de la Mairie, 8 août 2021, Juigné-sur-Sarthe. Les Causettes d’ANS TRACES SITES sur les fours à chaux

du dimanche 8 août au jeudi 19 août à Place de la Mairie

Les causettes d’ANS TRACES SITES JUIGNÉ SUR LES FOURS A CHAUX. L’histoire de la chaux racontée par Henri.

Entrée libre, participation au chapeau

Henri vous contera l’histoire de la chaux à Juigné sur Sarthe Place de la Mairie Allée du Grand Jardin 72300 Juigne sur sarthe Juigné-sur-Sarthe Le Château Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-08T15:00:00 2021-08-08T16:30:00;2021-08-19T15:00:00 2021-08-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Juigné-sur-Sarthe, Sarthe Autres Lieu Place de la Mairie Adresse Allée du Grand Jardin 72300 Juigne sur sarthe Ville Juigné-sur-Sarthe lieuville Place de la Mairie Juigné-sur-Sarthe