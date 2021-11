La Réole La Réole Gironde, La Réole Les causeries patrimoine : « La grande école » La Réole La Réole Catégories d’évènement: Gironde

2021-11-19 18:00:00 – 2021-11-19 19:30:00

La Réole Gironde La Réole Amateurs de potins ? Les guides conférenciers vous donnent rendez-vous en fin d’année à La Réole pour une soirée papotages autour du patrimoine.

+33 6 19 76 16 33

