Les Causeries du Musée : CRASH HALIFAX LL114 Vassieux-en-Vercors, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Vassieux-en-Vercors. Les Causeries du Musée : CRASH HALIFAX LL114 2021-07-25 16:00:00 – 2021-07-25 Musée Départemental de la Résistance du Vercors 40-Rue Fourna

Vassieux-en-Vercors Drôme Vassieux-en-Vercors Rencontre avec André Bouisson co-auteur de l’ouvrage qui éclaire le crash de

Halifax survenu en février 1944 à Autrans musee-resistance-vassieux@ladrome.fr +33 4 75 48 28 46 https://www.ladrome.fr/mon-quotidien/culture/le-musee-departemental-de-la-resistance-du-vercors Rencontre avec André Bouisson co-auteur de l’ouvrage qui éclaire le crash de

Halifax survenu en février 1944 à Autrans

