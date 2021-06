« Les causeries » discussions animées par Jean-Luc Kourilenko Hermanville-sur-Mer, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Hermanville-sur-Mer.

« Les causeries » discussions animées par Jean-Luc Kourilenko 2021-07-21 18:00:00 – 2021-07-21 20:00:00 Médiathèque Jean Sarasin 144 Grande Rue

Hermanville-sur-Mer Calvados

Venez participer aux « causeries », discussions animées par l’auteur d’ouvrages d’histoire Jean-Luc Kourilenko.

Elles portent sur la vie quotidienne pendant la seconde guerre mondiale et plus particulièrement dans le Calvados.

Au programme :

Le 21 juillet : « L’alimentation, le marché noir, le rationnement, les sources d’énergie pendant la seconde guerre mondiale. »

Le 28 juillet : « Les essentiels et les non essentiels : les déplacements, les énergies et la mode. »

Le 11 août : « Les non essentiels : les loisirs, les café et restaurants, les livres, la musique, la TSF, les maisons particulières. »

Le 18 août : « Les obligations règlementaires sous l’idéologie nazie et pétainiste. »

bibliotheque.hermanville@orange.fr +33 2 31 36 18 05

