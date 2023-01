LES CAUSERIES DES GARRIGUES Claret Claret OT DU GRAND PIC ST LOUP Claret Catégories d’Évènement: CLARET

Hérault

LES CAUSERIES DES GARRIGUES Claret, 24 février 2023, Claret OT DU GRAND PIC ST LOUP Claret. LES CAUSERIES DES GARRIGUES 377 Chemin du Farjou Claret Hérault

2023-02-24 – 2023-02-24 Claret

Hérault Claret Causerie des Garrigues #6 : vente de proximité des productions des Garrigues

Vendredi 24 février, l’association Planète Terroirs vous invite à la 6e Causerie des Garrigues, qui interroge les enjeux d’avenir écologique et économique de l’alimentation sur le territoire. Au menu de ce 6e rendez-vous : vente de proximité des productions des Garrigues LES CAUSERIES DES GARRIGUES Cette Causerie des Garrigues fait partie d’un cycle de conférences mensuelles en lien avec l’ouvrage « Déguster la Garrigue » édité par Planète Terroirs. Conçu comme une balade gourmande dans le paysage alimentaire des Garrigues, enrichi de recettes, l’ouvrage interroge les enjeux écologiques et économiques de l’alimentation sur le territoire pour l’avenir. Infos pratiques

Vendredi 24 février 2023 à 18 h

Claret, locaux de la MFR des Garrigues du Pic Saint-Loup – 377, chemin du Farjou

Entrée libre, sur inscription : contact@planeteterroirs.org Projet piloté par l’association Planète Terroirs, avec le soutien de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, et cofinancé par le fonds européen agricole pour le développement rural (LEADER). Contact

Association Planète Terroirs

contact@planeteterroirs.org

Site : https://planeteterroirs.org/ – Facebook : https://www.facebook.com/planeteterroirs Causerie des Garrigues #6 : vente de proximité des productions des Garrigues

Vendredi 24 février, l’association Planète Terroirs vous invite à la 6e Causerie des Garrigues, qui interroge les enjeux d’avenir écologique et économique de l’alimentation sur le territoire. Au menu de ce 6e rendez-vous : vente de proximité des productions des Garrigues Association Planete terroirs

Claret

dernière mise à jour : 2023-01-16 par OT DU GRAND PIC ST LOUP

Détails Catégories d’Évènement: CLARET, Hérault Autres Lieu Claret Adresse 377 Chemin du Farjou Claret Hérault OT DU GRAND PIC ST LOUP Ville Claret OT DU GRAND PIC ST LOUP Claret lieuville Claret Departement Hérault

Claret Claret OT DU GRAND PIC ST LOUP Claret Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/claret-ot-du-grand-pic-st-loup-claret/

LES CAUSERIES DES GARRIGUES Claret 2023-02-24 was last modified: by LES CAUSERIES DES GARRIGUES Claret Claret 24 février 2023 377 Chemin du Farjou Claret Hérault Claret Claret, Hérault Hérault OT DU GRAND PIC ST LOUP

Claret OT DU GRAND PIC ST LOUP Claret Hérault