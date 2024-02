Les Causeries de Saverne Saverne, mercredi 6 mars 2024.

Les Causeries de Saverne Saverne Bas-Rhin

La face cachée de Pierre Pflimlin, par Claude Mislin, journaliste, ancien rédacteur en chef adjoint aux Dernières nouvelles d’Alsace.

Dans un livre paru en 2021, Claude Mislin a fait un remarquable travail d’historien et jette une lumière inédite sur les débuts politiques de Pierre Pflimlin qui démarre sa carrière d’avocat à Strasbourg en militant dans des formations de l’extrême-droite nationaliste. Il devient après la Seconde Guerre mondiale un homme politique d’envergure nationale, une figure tutélaire du centrisme alsacien et un grand Européen. En aucun cas réquisitoire, le travail de Claude Mislin est rigoureux, appuyé sur de très nombreuses sources et contextualisé.0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 20:00:00

fin : 2024-03-06

Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est musee.rohan@mairie-saverne.fr

L’événement Les Causeries de Saverne Saverne a été mis à jour le 2024-01-24 par Office de tourisme de Saverne et sa région