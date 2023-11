Marché de Noël et spectacle chanté Nwèl à Landerrouat Les Catherineaux Landerrouat, 2 décembre 2023, Landerrouat.

Landerrouat,Gironde

Venez dénicher sur notre marché de Noël des cadeaux originaux proposés par nos artisans et commerçants locaux.

Puis profiter de l’ambiance festive de chants traditionnels de Noël des Antilles au cours de la soirée animée par des musiciens et chanteurs qui vous enchanteront jusqu’au bout de la nuit.

Lots à gagner.

Restauration créole et buvette sur place tout au long de la journée

Pour le spectacle du soir, pensez à réserver votre repas.

Marché de Noël de 14h à 22h – Entrée gratuite.

Spectacle cantique de chansons antillaises de 20h à 0h – 2€ pour les plus de 10 ans..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 00:00:00. .

Les Catherineaux Salle des fêtes

Landerrouat 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and browse our Christmas market for original gifts from local craftsmen and merchants.

Then enjoy the festive atmosphere of traditional West Indian Christmas carols during the evening, entertained by musicians and singers who will enchant you until the end of the night.

Prizes to be won.

Creole food and refreshments on site throughout the day

For the evening show, remember to reserve your meal.

Christmas market from 2pm to 10pm – Free admission.

Cantique de chansons antillaises show from 8pm to 12am – 2? for children over 10.

Acérquese a nuestro mercado navideño y llévese regalos originales de nuestros artesanos y comerciantes locales.

Después, disfrute del ambiente festivo de los villancicos tradicionales antillanos durante la velada, amenizada por músicos y cantantes que le encantarán hasta el final de la noche.

Premios para ganar.

Comida criolla y refrescos disponibles durante todo el día

No olvide reservar su comida para el espectáculo de la noche.

Mercado de Navidad de 14:00 a 22:00 h – Entrada gratuita.

Espectáculo Cantique de canciones antillanas de 20.00 a 24.00 h. – 2? para mayores de 10 años.

Stöbern Sie auf unserem Weihnachtsmarkt nach originellen Geschenken, die von unseren lokalen Handwerkern und Händlern angeboten werden.

Genießen Sie dann die festliche Atmosphäre mit traditionellen Weihnachtsliedern von den Antillen während des Abends, der von Musikern und Sängern gestaltet wird, die Sie bis zum Ende der Nacht verzaubern werden.

Es gibt Lose zu gewinnen.

Kreolisches Essen und Getränke den ganzen Tag über vor Ort

Für die Abendshow denken Sie bitte daran, Ihr Essen zu reservieren.

Weihnachtsmarkt von 14:00 bis 22:00 Uhr – Eintritt frei.

Cantique-Show mit karibischen Liedern von 20 bis 0 Uhr – 2 ? für Kinder ab 10 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT du Pays Foyen