Seine-Saint-Denis Visite commentée des Cathédrales du rail Les Cathédrales du rail Saint-Denis, 16 septembre 2023, Saint-Denis. Visite commentée des Cathédrales du rail 16 et 17 septembre Les Cathédrales du rail Inscription à partir du 1er septembre Découverte des Cathédrales du rail de Saint-Denis Parcours au sein de l’ancien dépôt ferroviaire de La Plaine. Ces ateliers de maintenance et réparation des locomotives à vapeur et diesel, construits en 1874, ont fonctionné jusqu’en 1990. Depuis 2004, ces bâtiments sont inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. Les Cathédrales du rail 2 chemin des Petits Cailloux 93210 Saint-Denis Saint-Denis 93210 La Plaine Saint-Denis Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/jep-sncf-2023 »}] Situé sur une parcelle de 5,5 hectares entre le faisceau ferroviaire nord et l’avenue du président Wilson à Saint-Denis, le secteur des Cathédrales du rail correspond aux anciens ateliers de réparation SNCF de la Plaine. Il doit son nom à la présence de deux anciennes halles ferroviaires appartenant au patrimoine industriel de Saint-Denis. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

