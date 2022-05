Les Catas Divas Le Galion Foulayronnes Catégories d’évènement: Foulayronnes

Les Catas Divas

Le Galion, le jeudi 2 juin à 20:30

Le Galion, le jeudi 2 juin à 20:30

Spectacle Lyri-Comique : création Avignon 2019. Les néophytes sont émerveillés et les connaisseurs enchantés par ce spectacle où les airs lyriques d’Offenbach, Bizet, Mozart… sont le fil conducteur de l’histoire et où ce trio, dans une mise en scène détonante, nous font tordre de rire. C’est complètement décalé ! Ces filles sont de «drôles de dames» décontractées, impertinentes mais d’excellentes chanteuses qui séduisent le public enthousiaste et le plongent dans un monde lyrique à la portée de tous.

Plein tarif : 16€ tarif réduit : 11€ (possibilité de carte d’abonnement). Voir site www.foliesvocales.com/billetterie

Le Galion 47510 FOULAYRONNES Foulayronnes Lot-et-Garonne

2022-06-02T20:30:00 2022-06-02T22:00:00

