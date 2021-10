Serres-Castet Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques, Serres-Castet Les cata divas Serres-Castet Serres-Castet Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Serres-Castet

Les cata divas Serres-Castet, 5 février 2022, Serres-Castet. Les cata divas 2022-02-05 21:00:00 – 2022-02-05 Théâtre Alexis Peyret 2 Rue Aristide Finco

Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques 6 6 EUR Face au regard réprobateur de leur pianiste, lors d’une répétition chaotique, deux artistes lyriques vont devoir mettre leur rancœur de côté pour mener à bien un concert où la beauté de leurs performances se mêlera vite à de cocasses règlements de compte. Les néophytes sont émerveillés et les connaisseurs enchantés par ce spectacle où les airs d’Offenbach, Bizet, Mozart sont le fil conducteur de l’histoire. Les Cata Divas, excellentes voix lyriques, savent mêler l’humour et la performance. Ces filles sont de “drôles de dames” décontractées, impertinentes qui séduisent le public enthousiaste.

Durée : 1h30 – Dès 12 ans. Les catas divas dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Serres-Castet Autres Lieu Serres-Castet Adresse Théâtre Alexis Peyret 2 Rue Aristide Finco Ville Serres-Castet