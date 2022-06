LES CATA DIVAS

2022-09-17 21:00:00 – 2022-09-17 13 13 EUR Des voix superbes, une pianiste époustouflante, ces drôles de dames maîtrisent leur art à la perfection.

C’est avec beaucoup d’humour qu’elles nous font redécouvrir les plus grands airs de Bizet à Mozart, en passant par Purcell ou Offenbach …

Grâce à une mise en scène jubilatoire. Un cocktail réjouissant à découvrir sans faute

