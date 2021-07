Les Castors Troys Istres, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Istres.

Les Castors Troys 2021-07-28 – 2021-07-28

Istres 13800

Les Castors Troy Groupe de mixthur rock marseillais composé de 5 musiciens : chants, guitares, ukulélé/mandoline électrique/clavier, basse, batterie.

Comme les deux héros de «volte face» qui se prêtent leurs visages, leurs vies et même leurs femmes, le Troy peut par exemple coller un texte des U2 sur une musique de Steve Wonder et dans le même morceau inviter, le temps de quelques mesures, Sting et Bob Marley ou greffer, sur ses propres compositions musicales, des textes Bernie Bonvoisin ou tant d’autres.

Soirée proposée par Centre social et d ’animation Pierre Miallet

Le centre social et d’animation Pierre Miallet vous propose la finale d’un radio-crochet, en première partie du groupe « Les Castors Troy », Rock, (soft rock).

Les Castors Troy Groupe de mixthur rock marseillais composé de 5 musiciens : chants, guitares, ukulélé/mandoline électrique/clavier, basse, batterie.

Comme les deux héros de «volte face» qui se prêtent leurs visages, leurs vies et même leurs femmes, le Troy peut par exemple coller un texte des U2 sur une musique de Steve Wonder et dans le même morceau inviter, le temps de quelques mesures, Sting et Bob Marley ou greffer, sur ses propres compositions musicales, des textes Bernie Bonvoisin ou tant d’autres.

dernière mise à jour : 2021-06-23 par