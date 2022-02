LES CASTORS | conférence Aqualis,l’expérience lac, 9 mars 2022, Aix-les-Bains.

Aqualis, l’expérience lac, le mercredi 9 mars à 18:00

Voilà un animal attendrissant, il est pourtant fort actif et désormais très présent au lac du Bourget. Réintroduit en Haute Savoie dans les années 70, ce rongeur a colonisé les marais de Chautagne, le canal de Savières et le lac en descendant le Rhône. Depuis 1999, on le trouve également au sud du lac. Cette conférence présentera son mode de vie en détails, permettra d’apprendre à ne plus le confondre avec les autres rongeurs du territoire, et d’échanger avec un fin spécialiste des milieux aquatiques et de leur faune : André Miquet.

Gratuit, passe vaccinal obligatoire et inscription indispensable

Les découvrir, les reconnaître et comprendre leurs rôles dans l’écosystème lacustre.

Aqualis,l’expérience lac 52 esplanade Jean Murguet, 73100 Aix-les-Bains Aix-les-Bains Savoie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T18:00:00 2022-03-09T19:30:00