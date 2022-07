Les casseurs de pierres

Les casseurs de pierres, 24 septembre 2022, . Les casseurs de pierres



2022-09-24 15:00:00 15:00:00 – 2022-09-24 16:00:00 16:00:00 Conférence par Pierre Coftier. Hommes, femmes, enfants, ils travaillent dans une carrière ou sur le bord des routes, isolés ou en groupe. Travailleur parmi les plus humbles, longtemps indispensable, omniprésent, le casseur de pierre tarde à sortir de l’invisibilité. « Les casseurs de pierres » (Gustave Courbet, 1849), « Le déjeuner du casseur de pierres » (Guillaume Fouace, 1885), d’autres tableaux, des sculptures, des chansons, des poèmes, les cartes postales du début du XXe siècle en donnent une image qui oscille entre réalité et caricature. Le pittoresque domine. Derrière l’anecdote pointe parfois la compassion. Ici oublié, le bruit des massettes sur le caillou se fait toujours entendre dans les pays les plus pauvres. Conférence proposée par le Musée de Normandie.

Auditorium du Château de Caen, entrée libre (dans la limite des places disponibles). Conférence par Pierre Coftier. Hommes, femmes, enfants, ils travaillent dans une carrière ou sur le bord des routes, isolés ou en groupe. Travailleur parmi les plus humbles, longtemps indispensable, omniprésent, le casseur de pierre tarde… Conférence par Pierre Coftier. Hommes, femmes, enfants, ils travaillent dans une carrière ou sur le bord des routes, isolés ou en groupe. Travailleur parmi les plus humbles, longtemps indispensable, omniprésent, le casseur de pierre tarde à sortir de l’invisibilité. « Les casseurs de pierres » (Gustave Courbet, 1849), « Le déjeuner du casseur de pierres » (Guillaume Fouace, 1885), d’autres tableaux, des sculptures, des chansons, des poèmes, les cartes postales du début du XXe siècle en donnent une image qui oscille entre réalité et caricature. Le pittoresque domine. Derrière l’anecdote pointe parfois la compassion. Ici oublié, le bruit des massettes sur le caillou se fait toujours entendre dans les pays les plus pauvres. Conférence proposée par le Musée de Normandie.

Auditorium du Château de Caen, entrée libre (dans la limite des places disponibles). dernière mise à jour : 2022-07-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville