Les Casseroles du Château de Rezé – par Zazie Tavitian – Festival UP ! Bar Brasserie de Château de Rezé Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les Casseroles du Château de Rezé – par Zazie Tavitian – Festival UP ! Bar Brasserie de Château de Rezé, 2 avril 2022, Rezé. 2022-04-02

Horaire : 11:30

Gratuit : oui Écoute collective du Podcast de Zazie Tavitian. En octobre 2021, durant une semaine, la journaliste et productrice Zazie Tavitian est partie à la rencontre des habitantes et habitants du quartier Château de Rezé, pour les interroger sur la façon dont ils mangent. Avec son micro, elle a recueilli leurs souvenirs et témoignages pour souligner les multiples pratiques et traditions culinaires présentes dans le quartier. Une plongée dans le ventre du Château de Rezé, imaginée collectivement au fil d’ateliers d’écriture, de reportages sur le terrain auprès des commerces de bouche et d’un apprentissage de la fabrication d’un podcast, des techniques d’interviews à la prise de son. Le résultat ? Un épisode inédit du podcast “Casseroles” développé par Zazie Tavitian pour Binge Audio. Ouvert à toutes et tous. Podcast à retrouver et écouter dans le hall de l’Auditorium durant tout le festival, du mardi au vendredi de 13h30 à 18h30. Dans le cadre du Festival UP ! (1er au 8 avril 2022) Bar Brasserie de Château de Rezé adresse1} Château de Rezé Rezé 44400

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Bar Brasserie de Château de Rezé Adresse 1 place François Mitterrand Ville Rezé lieuville Bar Brasserie de Château de Rezé Rezé Departement Loire-Atlantique

Bar Brasserie de Château de Rezé Rezé Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reze/

Les Casseroles du Château de Rezé – par Zazie Tavitian – Festival UP ! Bar Brasserie de Château de Rezé 2022-04-02 was last modified: by Les Casseroles du Château de Rezé – par Zazie Tavitian – Festival UP ! Bar Brasserie de Château de Rezé Bar Brasserie de Château de Rezé 2 avril 2022 Bar Brasserie de Château de Rezé Rezé Nantes

Rezé Loire-Atlantique