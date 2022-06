Les Casetas, 25 juin 2022, .

Les Casetas

2022-06-25 08:00:00 – 2022-06-25

12 associations seront présentes dont les Gastounets, la Peña Los Dos, le ennis Club, les Genêts de Mesplède, l’ES Pyrénéenne, l’US Saultoise, les Manchots de USO rugby, l’Harmonie et l’UCO cycliste. Sans oublier, les Corpos, les Go’Elan et l’Amicale du personnel de la commune d’Orthez.

La banda orthézienne animera l’évènement dès son ouverture et jusqu’à la fin de l’après-midi. Une marche solidaire remplacera « La féminine des casetas », course pédestre réservée aux féminines. Le trophée Philippe Larribau sera remis

au bénévole de l’année.

Côté restauration, chaque association proposera son menu. Les planchas seront rallumées pour la soirée où un bal est programmé.

+33 6 32 43 05 44

