MEUBLES ET DECORATIONS EN CARTON Les Cartons Malins, 31 mars 2023, Nonières.

MEUBLES ET DECORATIONS EN CARTON 31 mars – 2 avril Les Cartons Malins

Venez découvrir mon univers en carton : exposition et démonstration

Les Cartons Malins 26 route de St Agrève 07160 Les Nonières / Belsentes Nonières 07160 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Les cartons malins conçoit et créé des objets de décoration et meubles en carton. La matière première utilisée provient d’emballages sélectionnés dans différentes entreprises locales. Les cartons malins participent donc au recyclage et valorisation de cette matière qui est très souvent destinée à la déchetterie. Les créations réalisées à partir de ce carton peuvent être habillées avec du papier Lokta qui est fait de façon artisanal et dans le cadre du développement durable et équitable. Elles peuvent aussi rester couleur carton et jouer avec les cannelures du carton. Le potentiel de création est infini ou presque. Les cartons malins propose des objets de décoration (cadres, miroirs, lampes …), des accessoires (sacs, porte-monnaie, boites de rangement …) et bien sûr des meubles (table basse, chevet, commode, fauteuil, bureau …).

Ecoute et conseils sont les qualités principales pour créer le meuble qui vous convient. A l’occasion des JEMA, l’atelier sera ouvert afin de faire découvrir tout cet univers et ses possibles, moment privilégié pour l’échange, le partage, l’exposition de créations, démonstration tout au long du week-end et possibilité aussi de participer à la création d’une oeuvre collective.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T09:00:00+02:00

2023-04-02T18:30:00+02:00

Les cartons malins