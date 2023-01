Les cartographie de l’avenir – Cie Les Guêpes Rouges Saint-Martin-Château Saint-Martin-Château Saint-Martin-ChâteauSaint-Martin-Château OT Creuse Sud-Ouest Catégories d’Évènement: Creuse

Saint-Martin-Château Saint-Martin-Château

Les cartographie de l’avenir – Cie Les Guêpes Rouges Saint-Martin-Château Saint-Martin-Château, 25 janvier 2023, Saint-Martin-ChâteauSaint-Martin-Château OT Creuse Sud-Ouest . Les cartographie de l’avenir – Cie Les Guêpes Rouges Saint-Martin-Château Creuse Saint-Martin-Château

2023-01-25 14:30:00 14:30:00 – 2023-01-25 15:30:00 15:30:00 Saint-Martin-Château

Creuse Saint-Martin-Château Saint-Martin-Château Théâtre – rencontre .

Rdv à 14h30 – Gratuit, sur réservation. – Durée : 1h – A partir de 15 ans. Ecriture collective idéale, réfléchie et engagée sur l’avenir.

Une pointe de curiosité, un zeste d’esprit joueur : c’est tout ce dont vous aurez besoin pour co-écrire une cartographie de l’avenir. Une expérience ludique de philosophie collective pour 30 spectateurs actifs (ados ou adultes), qui nous fait réfléchir à nos futurs rêves ou supposés. Autour d’une grande table recouverte d’une immense feuille blanche, deux comédiennes brandissent un jeu de « cartes de l’avenir ». Sauf que ces cartes là ne prédisent rien du futur. Mais interrogent les personnes sur la couleur qu’elles donnent à cet avenir, ce qu’on attend, ce qu’il leur reste à faire… Et pour éviter tout complexe de la page blanche, nos meneurs de jeu vont chercher le secours des philosophes ou des poètes. Au fil des échanges s’esquissent alors une cartographie du futur sans cesse renouvelée, qui vient se superposer à la carte réelle du présent. Et questionner le théâtre tel qu’on le (re)connaît.

Mise en scène de Gérard Guièze, philosophe. Saint-Martin-Château Saint-Martin-Château

dernière mise à jour : 2022-12-06 par OT Creuse Sud-Ouest

Détails Catégories d’Évènement: Creuse, Saint-Martin-Château Saint-Martin-Château Autres Lieu Saint-Martin-Château Saint-Martin-Château Adresse Saint-Martin-Château Creuse OT Creuse Sud-Ouest Saint-Martin-Château Ville Saint-Martin-ChâteauSaint-Martin-Château OT Creuse Sud-Ouest lieuville Saint-Martin-Château Saint-Martin-Château Departement Creuse

Saint-Martin-Château Saint-Martin-Château Saint-Martin-ChâteauSaint-Martin-Château OT Creuse Sud-Ouest Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martin-chateausaint-martin-chateau-ot-creuse-sud-ouest/

Les cartographie de l’avenir – Cie Les Guêpes Rouges Saint-Martin-Château Saint-Martin-Château 2023-01-25 was last modified: by Les cartographie de l’avenir – Cie Les Guêpes Rouges Saint-Martin-Château Saint-Martin-Château Saint-Martin-Château Saint-Martin-Château 25 janvier 2023 Creuse OT Creuse Sud-Ouest Saint-Martin-Château Saint-Martin-Château, Creuse

Saint-Martin-ChâteauSaint-Martin-Château OT Creuse Sud-Ouest Creuse