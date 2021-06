Les carrières techniques au féminin Webinaire SQY Cub, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Montigny-le-Bretonneux.

Les carrières techniques au féminin

Webinaire SQY Cub, le mardi 6 juillet à 14:00

**Le 6 juillet à 14h, Saint-Quentin-en-Yvelines vous donne rendez-vous avec Thales et Crédit Agricole Payment Services, des entreprises saint-quentinoises qui recrutent au féminin sur des métiers techniques.** **Objectifs : échanger, faire tomber les stéréotypes, et vous présenter des opportunités d’emplois !** Vous êtes une femme, jeune diplômée, en recherche d’emploi, salariée en mobilité ou en reconversion ? Vous êtes acteur de l’orientation, de l’emploi ou dirigeant d’entreprise ? Venez découvrir les nombreuses opportunités que les carrières techniques offrent aux femmes ! Les femmes représentent en France moins de 20% des diplômés du numérique dans le supérieur et à peine 25% des diplômés en ingénierie, production et construction. Les effectifs de femmes salariées dans les secteurs de haute technologie chutent de 11% entre 2013 à 2018, alors qu’ils augmentent de 14% en Europe. Et pourtant… L’engagement des entreprises génère un niveau de satisfaction des femmes de la tech nettement supérieur à celui observé à l’étranger en ce qui concerne l’organisation du travail et l’équilibre vie professionnelle / vie privée. Il est donc urgent de cesser de se priver des compétences féminines ! Rendez-vous le 6 juillet !

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Evénement proposé par SQY en partenariat avec Thales et Crédit Agricole Payment Services

Webinaire SQY Cub 3, avenue du centre guyancourt Montigny-le-Bretonneux Yvelines



