Repas de Noël à emporter Saveurs et Émotions Les Carrières Maxou, 24 décembre 2023, Maxou.

Maxou Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-24 10:00:00

fin : 2023-12-24 14:00:00

Clôturez l’année en beauté avec notre menu de fête !

Partagez du bonheur avec vos proches autour de plats de qualité. Notre menu est disponible dès aujourd’hui pour vos repas de fin d’année entre collègues ou avec des amis. Retrait à notre agence à Maxou ou en points relais

Retrait à notre agence : Les carrières – 46090 Maxou Le 23 et le 24 – Le 30 et le 31 de 10h et 14h

Retrait en point relais : Parking Terre Gourmande Parking Boulangerie Banneton Le 24 et le 31 de 15h à 16h.

Menu :

Mise en bouche :

Velouté de fèves à la truffe

OU

Surprise gourmande en trois bouchées

Entrée :

Médaillon de terrine campagnarde au fois gras, noix, pain perdu vigneron

OU

Duo de saumon et hareng fumé comme un cheesecake

Poisson :

Noix de Saint Jacques lardées et crevettes en brochettes, polenta, crème de noisette,

OU

Bouille de poissons et fruits de mer

Viande :

Coquelet farci sauce champenoise

OU

Pavé de selle d’agneau sauce au safran

OU

Quasi de veau braisé au romarin, sauce au poivre vert

Fromage :

Brie de Meaux aux mendiants

Dessert :

Délice fruité

OU

Gourmandise au chocolat

11 EUR.

Les Carrières

Maxou 46090 Lot Occitanie



