du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Les carriéres de la Lie

L‘association des Carrières de La Lie et le Groupement Archéologique du Mâconnais s’associe pour valoriser ce site riche d’un patrimoine historique remarquable. Les visiteurs pourront découvrir ces carrières qui de la période gallo-romaine au Moyen-Âge ont fourni la région mâconnaise en bloc pour la construction, la sculpture, et servi à la réalisation de centaines de sarcophages. Dans ce site naturel où sont préservés la flore et la faune, un sentier vous permettra aussi d’en découvrir la diversité.

Vistes guidées ( participation: 1€ )

L'association des Carrières de La Lie et le Groupement Archéologique du Mâconnais. Les carriéres de la Lie Route des Pérelles, 71960 La Roche-Vineuse

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T17:30:00

