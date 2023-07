Visite guidée des carrières de la Lie Les carrières de la Lie La Roche-Vineuse Catégories d’Évènement: La Roche-Vineuse

Saône-et-Loire Visite guidée des carrières de la Lie Les carrières de la Lie La Roche-Vineuse, 16 septembre 2023, La Roche-Vineuse. Visite guidée des carrières de la Lie 16 et 17 septembre Les carrières de la Lie Tarif : 1 €. Sur inscription. L‘association des Carrières de la Lie s’associe au Groupement archéologique du Mâconnais (GAM) pour valoriser ce site patrimonial naturel remarquable. De la période gallo-romaine au Moyen Âge, ces carrières ont fourni la région pour la construction, la sculpture et la réalisation de centaines de sarcophages. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, des visites guidées sont proposées sur réservation samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10 h à 17h (dernière visite à 16h30). Les carrières de la Lie Route des Pérelles, 71960 La Roche-Vineuse La Roche-Vineuse 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://lescarrieresdelalie.sitew.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 88 38 00 92 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

