Les carnivores de la tourbière La Lande-de-Goult, 19 août 2021, La Lande-de-Goult.

Les carnivores de la tourbière 2021-08-19 14:00:00 – 2021-08-19 16:00:00

La Lande-de-Goult Orne La Lande-de-Goult

La tourbière, milieu naturel où la loi du plus fort régne. Plantes carnivores, araignées, reptiles, insectes… Autant d’espèces à la recherche de proies à ce mettre sous la dent. Venez les découvrir et les observer ; et rassurez-vous : ce n’est pas la petite bête qui mange la grosse.

