Les carnets de cerise

Théâtre du Rempart 11 Rue du Rempart Semur-en-Auxois

2022-04-15

Semur-en-Auxois Côte-d’Or

6 6 EUR Dans le cadre du festival de la BD à Semur-en-Auxois : BD-CONCERT, d’après l’œuvre de Joris Chamblain et Aurélie Neyret.

Les Carnets de Cerise mêle théâtre, musique et vidéo dans un opéra-BD pour deux interprètes. L’adaptation de la BD à la scène se veut fidèle à l’œuvre originale : universelle, exigeante, belle et sans moralisme, pour satisfaire à la fois les fans de la petite fille au chapeau d’Indiana Jones et conquérir celles et ceux qui la découvrent. Entre bande-dessinée pour enfants et performance artistique, les interprètes se fraient un chemin délicat entre scène et cinéma, tour à tour en jeu ou hors champ. Bien loin du spectacle pour enfants naïfs, c’est une performance touchante et sincère, sans artifices. Les dessins d’Aurélie Neyret et le scénario de Joris Chamblain prennent vie d’une manière nouvelle, offrant aux spectateurs une immersion inédite dans l’univers de Cerise.

contact@terres-auxois.fr +33 3 80 97 05 96

