Les carnets de cerise Scène Prévert, 29 octobre 2021, Joinville-le-Pont.

Les carnets de cerise

Scène Prévert, le vendredi 29 octobre à 15:00

Les Carnets de Cerise mêle théâtre, musique et vidéo dans un opéra-BD pour deux interprètes. L’adaptation de la BD à la scène se veut fidèle à l’oeuvre originale : universelle, exigeante, belle et sans moralisme, pour satisfaire à lafois les fans de la petite fille au chapeau d’Indiana Jones et conquérir celles et ceux qui la découvrent. Entre bande-dessinée pour enfants et performance artistique, les interprètes se fraient un chemin délicat entre scène et cinéma, tour à tour en jeu ou hors champ. Une performance touchante et sincère, sans artifices. Les dessins d’Aurélie Neyret et le scénario de Joris Chamblain prennent vie d’une manière nouvelle, offrant aux spectateurs une immersion inédite dans l’univers de Cerise. Au-delà du voyage, c’est aussi une invitation à l’introspection, à appréhender ses émotions et son passé. Un spectacle immersif qui séduit les petits et émeut les plus grands. **Du mercredi 20 octobre au mercredi 17 novembre, venez découvrir à la Bibli l’exposition basée sur l’univers de la bande dessinée Les Carnets de Cerise de Joris Chamblain et Aurélie Neyret.** **D’après la bande dessinée Les Carnets de Cerise (Chamblain – Neyret)** Louise Didon – narration, violoncelle et hang Fred Demoor – guitare et accordéon Mathieu Frey – mise en scène _Spectacle jeune public_ _A partir de 8 ans_ _Durée : 1h_

Tarif C > 5 à 10 €

Cerise est une petite fille âgée de 10 ans et demi qui vit seule avec sa mère. Dans son journal intime, elle cherche à percer le mystère des adultes.

Scène Prévert 23 rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont Val-De-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-29T15:00:00 2021-10-29T16:00:00