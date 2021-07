Châtenay-Malabry L'Azimut - Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine Les Carnets de Cerise L’Azimut – Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry

Hauts-de-Seine

L’Azimut – Théâtre La Piscine, le samedi 20 novembre à 15:30

Le collectif Improjection a imaginé un dispositif proche du ciné-concert : sur un grand écran, les planches de la BD s’animent, tandis qu’une comédienne et un musicien nous accompagnent dans le récit, en interaction avec les projections. On est captivé et ému par cette histoire pleine de douceur et de poésie.

Gratuit

Collectif Improjection / Mathieu Frey L’Azimut – Théâtre La Piscine 254, avenue de la Division Leclerc 92290 châtenay-Malabry Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T15:30:00 2021-11-20T17:30:00

