GO TO HELL LES CARMES La Rochefoucauld Angoumoi, 9 février 2024, La Rochefoucauld Angoumoi.

Go to hell – La Belle Friche CieUne femme au milieu du Far West. Son nom est connu de tous mais finalement peu connaissent la véritable histoire de Calamity Jane, cette personnalité emblématique de la conquête de l’Ouest. Entre le mythe qu’elle s’est forgée de son vivant et les recherches des historiens, il est encore bien difficile de démêler le vrai du faux, la réalité historique de la légende de celle qu’on nommait l’héroïne des plaines. En référence à une phrase attribuée à Calamity Jane, « Dis leur de tous aller en enfer», Go To Hell est un BD-concert où guitare, chant, vidéo et dessin se rencontrent et interagissent en direct pour raconter le mythe de cette femme libre dans l’Ouest Américain. Un tourbillon sonore et visuel pour évoquer la Légende et questionner notre besoin d’histoires et d’espaces infinis.

Tarif : 12.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 20:00

LES CARMES 39, RUE DES HALLES 16110 La Rochefoucauld Angoumoi 16