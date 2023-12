RADIO CITIUS ALTIUS FORTIUS MERLOT LES CARMES La Rochefoucauld Angoumoi, 26 janvier 2024, La Rochefoucauld Angoumoi.

Radio Citius Altius Fotius – MerlotEntre chanson, sketch, cascade et bonne humeur ! Le chanteur et musicien, MERLOT, accompagné de ses trois acolytes, nous coache avec une grande dose d’humour, pour les Jeux Olympiques 2024…C’est une préparation physique, mentale et musicale qui nous attend dans ce spectacle pour toute la famille. Merlot se met au sport et nous offre un véritable show ! Sous la forme d’une émission de radio, Citius, Altius, Fortius* – devise des jeux olympiques – propose une plongée jubilatoire et décalée dans tous les gymnases, stades et piscines. Au programme : un couple de bodybuilders balaises, le grand Usain Bolt, Abebe Bikila le marathonien pieds nus et le grand maître des arts martiaux, Ares Kimekao. Un hymne au courage et à l’endurance, au dépassement de soi et à la sagesse, véritable hommage aux valeurs olympiques !

Tarif : 8.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:00

LES CARMES 39, RUE DES HALLES 16110 La Rochefoucauld Angoumoi 16