FESTIVAL PIANO EN VALOIS – SIMON BURKI – FESTIVAL PIANO EN VALOIS LES CARMES La Rochefoucauld Angoumoi, 14 octobre 2023

Tarif : 12 à 17 euros.

Festival Piano en Valois avec Simon BürkiSIMON BÜRKI, jeune pianiste né en 2000, se démarque par sa virtuosité sans faille et une élégance sobre, qui laissent toute la place à son jeu flamboyant et intense.Lauréat de nombreux concours internationaux, il étudie actuellement à la Juilliard School de New York. Dans son premier album Reminiscence, sorti en 2023, il réunit plusieurs des ténébreuses Études-Tableaux et des Préludes de Rachmaninov dont on célèbre les 150 ans en 2023, deux études de Scriabine, ainsi qu’une sélection de transcriptions et de courtes pièces.PROGRAMME Rachmaninov – Études-Tableaux, op. 39 (extraits), Préludes op. 32 n° 12 & n° 13, Vocalise, op. 34 n° 14 (arr. Kocsis), Les Lilas, op. 21 n° 5 • Schumann – In der Nacht, Warum (Fantaisiestücke, op. 12) • Scriabine – Etudes, op. 8 n° 11 & op. 42 n° 5 • Tchaïkovski – Valse de salon op. 51 n° 6, Octobre (Les Saisons, op. 37a) • Kreisler & Rachmaninov – Liebeslied • Liszt – Liebestraum

Réservez votre billet ici

LES CARMES

39, RUE DES HALLES La Rochefoucauld Angoumoi 16110

