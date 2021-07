Trie-sur-Baïse Bastide Hautes-Pyrénées, Trie-sur-Baïse Les Carmes de Trie Bastide Trie-sur-Baïse Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Les Carmes de Trie Bastide, 19 septembre 2021, Trie-sur-Baïse. Les Carmes de Trie

le dimanche 19 septembre à Bastide

Un monastère se construit à Trie : le monastère des Carmes. Il est aussi intéressant que capital de se pencher sur l’origine du mot: il vient en fait du Mont Carmel (Syrie), mont sur lequel s’étaient retirés des ermites pour constituer l’ordre des Carmes. Ce dernier prescrivait l’abstinence perpétuelle, le jeûne, la pratique du silence et la pauvreté. Histoire du monastère des Carmes. Bastide 65220 Trie-sur-Baïse Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

