Pré Schweitzer – Santeuil, le samedi 17 juillet à 15:00

L’univers a un goût de framboise ——————————– ### Compagnie BOOM Durée : 30 min. | Théâtre d’objets | Tout public à partir de 8 ans Zoé Grossot nous fait partager son émerveillement devant l’astrophysique et la paléoanthropologie. La science et la poésie se rejoignent pour raconter l’origine de l’univers et celle de l’humanité.

Renseignements : thea-valdoise.org | 01 34 20 32 00 | contact.ftvo@gmail.com

1 centre culturel de poche : 3 caravanes, 4 spectacles ! Une façon insolite et festive de partager des moments de théâtre ! Pré Schweitzer – Santeuil 95640 Santeuil Santeuil Val-d’Oise

2021-07-17T15:00:00 2021-07-17T19:00:00

