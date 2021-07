Marines Place du Maréchal Leclerc Marines, Val-d'Oise Les caravanes spectacles : CLIC Place du Maréchal Leclerc Marines Catégories d’évènement: Marines

Val-d'Oise

Les caravanes spectacles : CLIC Place du Maréchal Leclerc, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Marines. Les caravanes spectacles : CLIC

Place du Maréchal Leclerc, le jeudi 15 juillet à 16:00

CLIC —- ### Des fourmis dans la lanterne Durée : 25 min. | Marionnettes | Tout public à partir de 6 ans Dans la plus petite salle de cinéma ambulante au monde, « CLIC » nous fait plonger dans un univers en noir et blanc évoquant les films muets d’autrefois. Un “CinéMarionnettoGraphe“ au charme burlesque qui ravira petits et grands !

Renseignements : thea-valdoise.org | 01 34 20 32 00 | contact.ftvo@gmail.com

1 centre culturel de poche : 3 caravanes, 4 spectacles ! Une façon insolite et festive de partager des moments de théâtre ! Place du Maréchal Leclerc Place du Maréchal Leclerc 95640 Marines Marines Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T16:00:00 2021-07-15T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Marines, Val-d'Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu Place du Maréchal Leclerc Adresse Place du Maréchal Leclerc 95640 Marines Ville Marines lieuville Place du Maréchal Leclerc Marines