Saône-et-Loire Sampigny-lès-Maranges 5 5 EUR Du caractère, c’est certain, elle en a ! La flûte sera l’alliée de Matthieu Bertaud dans un récital soliste spécialement imaginé pour le jeune public. L’occasion de (re)découvrir la très grande famille des flûtes à bec et traversières anciennes. Les périodes historiques abordées, les essences de bois utilisées ou encore la multiplicité des timbres permettront de s’évader dans un monde sonore insoupçonné. D’un abord simple avec son tuyau percé de huit trous, la flûte est un instrument au potentiel poétique fort; elle imite à merveille le chant agile et voluptueux des oiseaux ; exprime le sentiment amoureux par la douceur et la suavité des lignes mélodiques ; amène aux réjouissances de la danses par son côté pastoral. En traversant les époques et les styles, entouré d’une douzaine de pupitres aux visages multiples et le tout au centre d’une étoile mystérieuse, Matthieu mettra la flûte dans tous ses états ! abburra.stephanie@gmail.com https://www.ensembleartifices.fr/fr/19-mars-2023–11h—les-caracteres-de-la-flute Sampigny-lès-Maranges

