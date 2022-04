Les Caractères : Concert et Education Artistique et Culturelle Saint-Pierre-de-Jards Saint-Pierre-de-Jards Catégories d’évènement: Indre

Saint-Pierre-de-Jards Indre Saint-Pierre-de-Jards Œuvres de Monteverdi, Strozzi, Mateis, Lambert, Kapsberger…

« Les Caractères » est un ensemble de musiciens professionnels, spécialisés dans la musique ancienne. De nombreux concerts dans les festivals français et européens ainsi que dans le monde (Brésil, Australie…) jalonnent leurs parcours. Fondé et dirigé par Xavier Julien-Laferrière, concertiste, ancien membre de l’Orchestre Philarmonique de Radio France, professeur au Conservatoire de Tours et directeur

artistique de festivals.

Violon : Xavier JULIEN-LAFERRIERE – Chant : Ophélie JULIEN-LAFERRIERE. Un panorama de la musique baroque, de son histoire, des instruments, des formes musicales (sonates, chansons, préludes…) via différentes pièces de compositeurs du baroque européen

Violon : Xavier JULIEN-LAFERRIERE – Chant : Ophélie JULIEN-LAFERRIERE. © Programme J’arts com

