Découverte d'un beau parc arboré 3 et 4 juin Les Capucins entrée par la promenade des Capucins Les Capucins 55300 Saint-Mihiel Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est Situé sur l'une des collines dominant la ville, le couvent détruit des Capucins offre un cadre insolite et quelque peu mystérieux à un beau parc arboré. On y accède par l'un des escaliers pentus ou par une longue allée enherbée. Les Capucins, comme cet endroit magique est communément appelé, offre une vue imprenable sur la ville. La biodiversité du site est activement soutenue par le service des Espaces Verts, notamment grâce à un régime de tontes respectueux des rythmes naturels. Accès pentu, prévoir de bonnes chaussures

