IMPACT DAY, l’évènement sur le numérique responsable Les Capucins Brest, 12 décembre 2023, Brest.

Impact Day c’est le 12 décembre de 9h à 12h30 aux Les Ateliers des Capucins (on enchainera ensuite sur #TicketToPitch).

AU MENU :

7 tables rondes qui balayeront plusieurs thématiques autour du numérique responsable

15 stands & démos avec des solutions concrètes

25 speakers sensibilisés et experts sur le sujet

Un peu de patience, on vous en dit plus dans les prochains jours (programmation, inscription etc)

Les Capucins 25 rue de Pontaniou, 29200 BREST Brest 29200 Recouvrance Finistère Bretagne

