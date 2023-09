Forum des jeunes pousses 2023 Les Capucins Brest Catégories d’Évènement: Brest

Forum des jeunes pousses 2023

Les Capucins Brest, 23 novembre 2023, Brest.

Le Forum des Jeunes Pousses 2023 se déroulera le jeudi 23 novembre à 9h45 au cinéma Pathé Capucins, Brest. Présentation, regards croisés, table ronde, vidéos témoignages seront au programme de l'événement. Cette année, la matinée sera axée sur la filière numérique, filière mer, filière spatiale et les transitions/sobriété.

Lien : https://www.tech-brest-iroise.fr/agenda-le-forum-des-jeunes-pousses-2023-2877-4685-0-0.html

Les Capucins
25 rue de Pontaniou, 29200 BREST
Brest 29200 Recouvrance Finistère Bretagne

