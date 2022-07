Les Capsules de La Compagnie Penmarch Penmarch Catégories d’évènement: Finistère

Finistère Melaine Favennec (musicien et chanteur) et Véronique Briel (pianiste) présenteront un extrait de l’album Hey, Ho !

A l’amphithéâtre de la Compagnie Bretonne – Places limitées – Réservation conseillée +33 2 98 58 40 10 http://www.lacompagniebretonne.fr/ Melaine Favennec (musicien et chanteur) et Véronique Briel (pianiste) présenteront un extrait de l’album Hey, Ho !

