Les Capsules de La Compagnie Jack et les Anémones La Compagnie Bretonne Penmarch, vendredi 5 avril 2024.

Les Capsules de La Compagnie Jack et les Anémones La Compagnie Bretonne Penmarch Finistère

« Jack et les Anémones » (Chanson, swing, pop, rock n’roll, doo wop)

Le groupe vocal de Penmarch

Depuis 2012, les 17 participants du groupe vocal « Jack et les Anémones » déclinent inlassablement leur passion pour la chanson et les airs swing, pop, rock’n roll, doo wop. Encadrés par Mary et Jean-Luc Brosse, du groupe Mary-Lou, ils répètent chaque mardi à l’ancien dancing des Anémones à Penmarch. C’est donc en voisins qu’ils vous proposent un répertoire joyeux et coloré, des années 50 aux années 2000.

Les places sont limitées, pensez à réserver ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 18:00:00

fin : 2024-04-05 19:00:00

La Compagnie Bretonne 105 Hent Yvon Buannic

Penmarch 29760 Finistère Bretagne

L’événement Les Capsules de La Compagnie Jack et les Anémones Penmarch a été mis à jour le 2024-03-15 par OT Destination Pays Bigouden Sud