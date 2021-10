Chaumont Musée d'Art et d'Histoire de Chaumont Chaumont, Haute-Marne Les “caprices” d’Hubert Robert Musée d’Art et d’Histoire de Chaumont Chaumont Catégories d’évènement: Chaumont

Haute-Marne

Les “caprices” d’Hubert Robert Musée d’Art et d’Histoire de Chaumont, 10 mai 2022, Chaumont. Les “caprices” d’Hubert Robert

Musée d’Art et d’Histoire de Chaumont, le mardi 10 mai 2022 à 20:30

Hubert Robert est surtout connu comme peintre. Actif durant la seconde moitié du XVIIIe siècle en France, il a également oeuvré à la conservation des tableaux du roi, au dessin de jardins et à l’enseignement du paysage. Son Vieux Pont dont une copie ancienne figure au sein de l’accrochage Traverser le paysage appartient au genre du « caprice ». Le « caprice », c’est-à-dire la représentation d’une combinaison d’éléments d’architecture appartenant à différentes périodes historiques, est un aspect essentiel pour comprendre son travail. Robert s’est nourri des eaux-fortes de l’Italien Piranèse, en particulier des Carceri (les Prisons), pour réfléchir à la manière de montrer le temps dans un espace en peinture, en particulier dans les vues de ruines. Conférence proposée dans le cadre des Conférences du Mardi, cycle organisé en partenariat par le Conseil départemental de la Haute-Marne (Archives départementales) et la Ville de Chaumont (Musée d’art et d’histoire).

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Conférence par Sarah Catala, dans le cadre des Conférences du Mardi Musée d’Art et d’Histoire de Chaumont Place du Palais, 52000 Chaumont Chaumont Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-10T20:30:00 2022-05-10T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chaumont, Haute-Marne Autres Lieu Musée d'Art et d'Histoire de Chaumont Adresse Place du Palais, 52000 Chaumont Ville Chaumont lieuville Musée d'Art et d'Histoire de Chaumont Chaumont